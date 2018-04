Ainult MyHitsis: Getter esitleb otsepildis uut singlit ja vastab fännidele

Hei mu armsad! Juba sel neljapäeval, 19.aprillil näeb ilmavalgust minu uus singel nimega “Chasing Trouble”! Selle erilise päeva puhul on mul rõõm kutsuda viis fänni endaga kaasa raadiosse MyHits, kus esitlen lugu ka lives ja kingin teile “Chasing Trouble” fännipusad! Kui soovid olla osa sellest hommikust, siis kirjuta kommentaari minu uue singli nimi, lisa juurde ka enda lemmik emoji ja tšekka kas oled @gettermusic ja @myhitsee fänn💥 Võitjad kuulutan välja juba 18.aprill! #chasingtrouble #comingsoon #2018 #newsingle

A post shared by G E T T E R (@gettermusic) on Apr 16, 2018 at 10:40pm PDT