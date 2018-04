Eurovisiooni lavale paigaldati hirmkallid projektorid: kas Elina Nechayeva esinemiseks?

«Seal keskel ripub üks laserprojektoritest, mille paigaldasime selleks, et esinejad, kelle etteastetes on projektsioone tarvis, saaksid neid projektoreid kasutada,» kirjutas lavaproduktsiooni juht Ola Melzig blogis.

Mart Normet on ütles Postimehele, et tehnika peab rentima kuuks ajaks, sest vähemaga ei saa lepingut teha. «Eurovisioonil on oma tehnikapartnerid. Nii suurt üritust ei saa korraldada sedamoodi, et igaüks tuleb oma tehnikaga. Vastutuse show’ eest võtavad ikkagi korraldajad. Projektorid, mida meie kasutaksime, tellitakse Lissaboni Saksamaalt, rendiperiood on kuus nädalat,» rääkis Normet.