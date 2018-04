Video: argentiinlaste seas külvab paanikat väidetav koletis, kes osaliselt meenutab inimest

Argentina meedia ja sotsiaalmeedia teatel on tegemist senitundmatiu elukaga, kes liigub neljal jäsemel nagu koer, teatab mirror.co.uk.

«Ta tappis juba pitbulli ja saksa lambakoera. Võimalik, et nüüd võtab ette inimesed,» kirjutas kohalik meedia.

Santa Fe Totorase linnaosa elanik tegi enda väitel koletisest pildi, pannes selle sotsiaalmeediasse, kus see levima hakkas.

Välja pakuti, et see võib olla näiteks Lõuna-Ameerika müütiline verejanuline koletis chupacabra, kes on tuntud sealsetest rahvajuttudest ja legendidest.