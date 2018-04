Koostöö läbi: Power Hit Radio veteranist programmidirektor lahkus ametist

Urmas Kolsar on Power Hit raadio programmijuht olnud juba ligi 18 aastat, mistõttu tuleb mehe lahkumine suure üllatusena.

Elu24 võttis ühendust pikaaegse programmijuhi ja legendaarse DJ Urmas Kolsariga, kel polnud võimalik asja antud momendil kommenteerida ning ka Power Hiti pressiendaja jäi sel hetkel tabamatuks.

Urmas oli oma töötajate seas hinnas. Brigitte Susanne rääkis Elu24le, kuidas tema vaimse mentori viimane päev raadios naisterahva eriti kurvaks tegi. Brigitte Susanne on Urmsale alati tänulik selle eest, et mees ta raadiosse tööle võttis.

Ka Power Hit raadio saatejuht ja DJ Andres Puusepp tõdes, et Urmase lahkumine on mehe jaoks kurb sündmus. «Kurb ikka, ma olen ju pea kuus aastat siin tööl olnud ja tema on mind tööle võtnud. Aga ma mõistan tema otsust, sest ta on 18 aastat seal olnud, et ta tundis, et ta tahab nüüd muude asjadega tegeleda.»

Power Hit raadio uueks programmijuhiks saab Allan Vinogradov, kes siiani on toimetanud STAR FMi programmijuhina. Mees ise ei olnud uue väljakutse teemal nõus kommenteerima. «Viibin sünnitusmajas ja ei saa hetkel rääkida,» sõnas ta.

«Vinogradov on teinud STAR FMist Eesti number üks raadio,» sõnab Puusepp, kellel uue mehe tulekuga mingeid hirme ei ole. «Ma arvan, et me jääme kas sama heaks või lähme vaid paremaks, ega siin muud varianti ei ole,» sõnas ta.