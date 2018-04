Video: Kendrick Lamar on esimene räppar, kes sai Pulitzeri muusikapreemia

Pulitzeri preemiaid välja andva Columbia ülikooli erinõukogu arvates oli räppar Lamari 2017. aasta album «Damn» nii hea, et see oli auhinda väärt.

«Lamari nimetatud albumi laulud keskenduvad tänapäeva afroameeriklaste keerulisele elule ning ta laulude sõnad on väga ausad, otsekohesed ja mõjuvad. Lamari tugevuseks on hea jutustamisoskus, ta räpib oma elukogemustest, see on ehtne ja inimlik,» teatasid auhinnamäärajad.