Video: kirg ei anna häbeneda! Paar seksis päise päeva ajal kalavõrkudel kalurite plaksutuste saatel

Kohalik meediaväljaanne Periodico de Ibiza avaldas paari seksimisest oma leheküljel video teatega, et see juhtus päise päeva ajal, kuid ei avalikustanud, millal see aset leidis, teatab The Sun.

Seksisessioon jäädvustati paigast, kus turistid saavad minna praamidele, et sõita naabruses asuvale Formentera saarele ning videol on kuulda, kuidas seksijatele hispaaniakeelseid ergutusi hüütakse.

Videol on näha seksimas naist, kellel on seljas valge särk ja tume jakk, alakeha on tal paljas. Mehel on samuti seljas midagi tumedat.

Eivissa saare kalaturul avalikult seksinud FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Evissa ajakirjanike kätte jõudis veel teine video seksinud paarist. Sellel on naine ja mees oma seksiasendit muutnud ning mees üritab naise ülakeha paljastada.

Meediaspekulatsioonide kohaselt võis kõigi silme all seksimine olla näiteks kihlvedu või olid noored pärast öist purjutamist pohmelllis, et ei märganud, kus nad on.

Kohal olnud nautisid vaatepilti ja keegi neist ei kutsunud politseid.

Eivissa on suurim saar Pitiuuside seas, mis moodustavad Baleaaride läänerühma. Saare suurim linn on Eivissa linn.

Eivissa saare satelliitfoto FOTO: wikipedia.org

Hispaania meedia andmetel on kevadel, suvel ja sügisel aegajalt tulnud ette juhtumeid, mil noortele ei lähe korda, kus nad seksivad. Möödunud aasta juulis käsitles meedia juhtumit, kus Gran Canarial Teldes seksis paar maja ees.