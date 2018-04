Kuidas sattus kadunud teemantsõrmus jäätiseleti alla?

«Sõrmuse omanik ei mäletanud, kus sõrmus kaduda võis ja ta ei osanud arvata, et see võib olla meie kohviku jäätiseleti all,» sõnas kohviku juht Toni Immonen.

Immoneni sõnul naine mäletas, et käis koos lapsega naiste rõivaste osakonnas ja tema arvates kadus sõrmus siis. Soomlanna lisas, et laps võis sorida vahepeal tema käekotis, kus kallis sõrmus oli, sellega mängida ja see kukkus ta sõrmede vahelt maha.