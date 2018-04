Anu Lampi tuntakse Ameerikas hoopis mehena

«Ta on Ameerikas tuntud kui mister Lamp, sest seal ei olnud varianti ja nad ei saanud aru, et seda on võimalik ka naisterahval peale lugeda. Kuna Anu on nii geniaalne näitleja, siis läks nii,» ütles Ojari «Vikerhommikus», viidates, et kõik Eestis helindatud Ameerika multifilmid tuleb kinnitamiseks saata ka sealsetele filmitegijatele.