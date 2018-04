Helen Mirren: voogedastuskanalid laastavad kinotööstust

«See mõjub laastavalt inimestele nagu minu abikaasa - filmirežissööridele. Nad tahavad, et inimesed vaataksid nende filme koos kaaslastega kinos,» sõnas Mirren, vahendab MENU .

Helen Mirren on abielus režissöör Taylor Hackfordiga.

«Publik ja film, te olete seal kõik koos,» selgitas ta. «Te kardate, naerate ja nutate kõik koos. See on kogukondlik ettevõtmine. Nüüd hakkab see hääbuma.»