Meghan Markle’i sugulane tähistab kuninglikku pulma uue kanepihübriidiga

Dooleyl on plaanis aretada Meghani abiellumise tähistamiseks uue kanepihübriidi, millele annab nimeks Markle’s Sparkle, teatab The Sun.

USAs on meditsiinilise kanepi kasvatamine seadusega lubatud ja 25-aastane Dooley on kanepikasvatamise üks eestvedajaid.

«Meghan kasvas üles Californias ja olen kindel, et tema suhtumine kanepisse on ameerikalik. Tean, et Ühendkuningriigis on kanep seni keelatud. Meie, ameeriklased oleme kanepiga rohkem harjunud, sest kõik eksperimenteerivad sellega,» lausus Dooley.