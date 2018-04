Aita leida omanik: meri kandis Aegna saarele sõrmuse

«Kõiksugu prügi see meri ka Aegna randa kannab,» seisab Aegna saare lehel Facebookis. Postituse juurest leiab fotod räsitud karbist ja selle sees peituvast kassikujulisest sõrmusest.

Tegu on 925 prooviga hõbesõrmusega, täpsustab postitaja kommentaarides. Kassi silmadeks on sõrmusel kaks väikest kivi. Paraku pole praegu teada, mis kividega on tegu.