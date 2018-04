Elon Muski teatel magab ta Tesla tehase põrandal ja on pesemata

Musk andis intervjuu USA kanali CBS saatele «This Morning», kus sõnas, et tal on Tesla Model 3 elektriauto tõttu olnud kiired ajad, mis on sundinud teda pidevalt tehases viibima, edastab cnbc.com.

Tesla tehas Californias Fremontis FOTO: Jim Tanner/REUTERS/SCANPIX

«Jah, loomulikult olen ma stressis. Viimased kuud on olnud väga rasked ja valulikud, stressirohked,» teatas ärimees saatejuht Gayle Kingile.

King küsis, et kas tõesti valulikud.

«Jah, tõesti, sest ma magan tehase põrandal ja see on ebamugav. Ma ei maga seal eksperimendi mõttes, sest põrandal magamine on kohutav,» lausus Musk.

Elon Musk FOTO: Bobby Yip/Reuters/Scanpix

Satejuht King jätkas, et miks ta tehase põrandal magab.

«Mul ei ole lihtsalt aeg koju minna, et isegi dušši võtta. Ma ei soovita mitte kellelegi sellist kogemust, olgu ta kasvõi firmajuht,» teatas Musk.

Aprilli alguseks valmis Teslal kolme nädalaga 2020 Model 3 elektriautot, kuigi plaan oli neid selleks ajaks teha 2500.

Tesla Model 3 elektriauto FOTO: Handout ./REUTERS/Scanpix

Muski teatel loodab Tesla saavutada oma eesmärgi ja toota järgneva kolme kuuga Model 3 elektriautosid nädalas 5000.

Musk teatas aprilli alguses sotsiaameedias, et tema kui tegevjuhi kohus on vastutada kõige eest, mis on päevakorral ja kriitiline ning kõige tähtsam neist on Model 3.

Tesla Model 3 elektriauto FOTO: JOE WHITE/REUTERS/Scanpix

Möödunud aasta novembris oli Musk peaaegu samasuguses olukorras, kui pidi niiöelda kustutama tuld Tesla akufirma Gigafactory tehases Nevadas, kus tootmine oli aeglustunud.

«Olen valmis liikuma sinna, kus mind enim vajatakse. Ma ei vaja kirjutuslauda, mul on selleks sülearvuti. Juhina pean jälgima, kus on kitsaskohad ja neile reageerima,» teatas ärimees siis.

Muski sõnul töötab ta vahel nädalaid ja isegi kuid järjest seitsmel päeval nädalas.

Elon Musk FOTO: JOE SKIPPER/REUTERS/Scanpix

Elon Reeve Musk (sündinud 28. juunil 1971 Pretorias) on ärimagnaat, insener, leiutaja ja investor. Ta on SpaceX-i asutaja, tegevjuht ja tehnoloogiajuht, Tesla Inc kaasasutaja, tegevjuht ja tootearhitekt, SolarCity esimees ja OpenAI kaasesimees. Samuti on ta ettevõtete Zip2 ja PayPal kaasasutaja.