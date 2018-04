Liina Kersna noore neiu mõrvast: süda tilgub verd

Tema sõnul on vägivaldse suhte ohumärkideks:

- Partner on ülimalt armukade. Armukadedus ei ole suunatud mitte ainult sinu vastassoost tuttavate, vaid ka sinu sõprade ja sugulaste vastu.

- Ta tunnistab, et ta ei suuda elada ilma sinuta ja ainult sina suudad ta õnnelikuks teha. Ta soovib, et sa pühenduksid ainult temale.

- Ta uurib pidevalt, kus sa käid ja kellega suhtled. Ta tahab, et sa tuleksid koolist või töölt täpselt õigel ajal. Ta küsib su suhtlusvõrgustike kasutajakonto ja meiliaadresside paroole.

- Ta paneb sind tihti tundma, et oled süüdi või eksinud ja pead talt millegi pärast andeks paluma. Temaga olles sa tunned, et ei tee midagi õigesti.

- Ta ei arvesta sinu soovide, arvamuste ega tunnetega. Talle ei meeldi sinu teistsugune arvamus. Ta usub, et ainult temal on õigus. Sa kardad tema kuuldes oma arvamust avaldada.

- Ta süüdistab alati teisi või sind, kui ilmneb mõni probleem. Sul on hirm, kui ta vihastub.

Kersna annab soovituse, mida teha, kui eelnevad punktid on sulle tuttavad: «Kui nii, siis jookse – võimalikult kohe ja võimalikult kiiresti. Iseseisvus on kallim vara, mida kaitsta. Seda on lihtne kaotada, kuid raske taastada.»