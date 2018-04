Suri filmis «Full Metal Jacket» sõimajast seersanti kehastanud näitleja R. Lee Ermey

Ermey esindaja Bill Rogin edastas Twitteris, et 74-aastane staar suri kopsupõletiku komplikatsioonide tagajärjel, teatab The Sun.

Ermey suurim filmiroll oli Kubricki legendaarses linateoses «Full Metal Jacket». Kubrick palkas Ermey algselt tehniliseks eksperdiks, kuid nägi, et selles sõjaväelases on ka näitlejapotentsiaali ning andis talle sõnalise rolli, milles ta pidi lihtsalt noorsõdurite rollis olijate peale karjuma.

«Umbes 50 protsenti Lee suust tulnud alandustest ja solvangutest oli pärit tema enda sõjaväeajast, ülejäänud oli stsenaristidelt. Otsisime filmi noorte merejalaväelaste kehastajaid ja me intervjueerisime sadu,» sõnas Kubrick 1987. aastal väljaandele Rolling Stone.

Ta lisas, et nad rivistasid kõrvalrollidesse valitud välja ja seadsid nende ette Ermey, kes kehastus väljaõppeinstruktoriks.

Otsekohese jutuga Ermey sõnas 2016. aasta intervjuus, et ta on Hollywoodis oma poliitiliste vaadete tõttu põlu all.