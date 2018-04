Üllar Jörbergist Scooterini: Haapsalu Jaanituli kuulutas välja kahepäevase programmi

Haapsalu Jaanituli 2018 esinevad:

Üllar Jörberg - Legendaarne eesti laulja, kes on tantsutanud eestlasi juba aastakümneid. Mehe üks tuntumaid palasid on «Kutse tantsule».

Üllar Jörberg FOTO: KRISTJAN TEEDEMA/PM/SCANPIX BALTICS/Scanpix

2 Quick Start - Eesti ansambel, mille eesotsas on solist Pearu Paulus. Bänd on tegutsenud juba aastast 1992 ning nende parimad palad on «Neiu mustas kleidis» ja «Olen loobuda sust proovinud».

Pearu Paulus. FOTO: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja/ Scanpix

Caater - Eesti euro-dance'i ansambel, kuhu kuuluvad Kalle Kukk, Markku Tiidumaa, Andrus Lang. Caater on sõlminud plaadilepingu Sony Musicuga.

Caater FOTO: Promo

Nancy - Eesti diskolauljatar. Muusikute suguvõsast pärit Nancy jõudis estraadile varieteelauljatarist ema Els Himma jälgedes.

Nancy live Punases majas FOTO: Aron Urb

Tuberkuloited - The Tuberkuloited on 1991. aastal Sindis alguse saanud Eesti bänd. Nende suurim hitt on legendaarne «Lilleke rohus».

Tuberkuloited, Indrek Raadik ehk Summer FOTO: Madis Sinivee

Põhja-Tallinn - Eesti popisugemetega hiphopansambel, mis koosneb Pelgulinnast pärit kolmest hiphopparist ja naislauljast ning mujalt Tallinnast pärit kolmeliikmelisest live-bändist.

Põhja-Tallinn. FOTO: Promo

Cityflash feat Laura Ly - DJ Cityflash (kodanikunimega Meelis Eskola) ja Laura-Ly on muusikud, kes vallutasid edetabelid looga «Don't Leave Me».

Scooter - Scooter on juba viimased 25 aastat olnud tantsumuusika suur täht ning andud välja 19 albumit, mida on saatnud suur müügiedu. Artist on loonud muusikat hardcore, hardstyle, jumpstyle, hands up, electro- ja trance'i vallas.

Scooter live FOTO: Madis Sinivee

Õhtut juhib legendaarne DJ Allan Roosileht.

Buduaar Turg Live Saku Suurhallis, Allan Roosileht FOTO: Konstantin Sednev