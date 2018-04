Nagu «Elavatest surnutest», varakeskaegsel sõdalasel oli noaga käeprotees

Itaalia arheoloogide sõnul leidisd nad Veneto maakonnast langobardide nekropolist varakeskasegse sõdalase, kellel on üks käsi kuni randmeni amputeeritud, haav oli hästi kinni kasvanud ja käe otsas oli noaga käeprotees, teatab ancient-origins.net.

Longobardi matmispaika on maetud üle 200 idagermaani langobardi hõimu liikme. Langobardidel oli Itaalias kuningriik 568 – 774.

Gooti sõja ajal (535 – 554), mida peeti Ida-Rooma riigi ja Idagootide kuningriigi vahel, oli langobardidel lihtne Itaaliasse tungida ja see vallutada.

Langobardide riigi Regnum Italicum’i ulatus oli suurim 8. sajandil kuningas Liutprandi võimu ajal. Pärast Karl Suure vallutust jäid osad alad siiski langobardide kätte ja kuni 11. sajandini oli Apenniini poolsaarel mitu nende vürstiriiki. Need alad vallutati siis normannide poolt ja liideti Sitsiilia kuningriigiga. Langobardide pärand on nähtav Itaalia kohanimes Lombardia.

Paljude meeste koljudel olid löögitraumad ja nende juures olnud kilpidel olnud löögijäljed näitasid, et suure tõenäosusega hukkusid nad lahingus.

Luuanalüüs näitas, et ta suri umbes 47-aastasena ning ta surmaaeg oli millalgi kuuenda sajandi viimase 30 aasta jooksul. Sel mehel võis olla mingi haigus või vigastus, mille tõttu ta käsi tuli amputeerida. Amputatsioon tehti korralikult ja haav paranes hästi. See näitab, et tegemist võis olla jõuka ja tähtsa mehega.