Galerii! Imeline Liis Lemsalu lahutab Liibanonis teenivate Eesti kaitseväelaste meelt

«See on üks erilisematest reisidest, mis mul on elus olnud. Hästi tore, et mind on siia kutsutud ja et saan ka siinse eluolu ja kultuuriga tutvuda. Mul on südamest hea meel, et saan Eesti kaitseväelastele omalt poolt pika kodust eemal olemise meeldivamaks muuta,» sõnas Lemsalu.