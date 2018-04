Vargad viisid kaks korda Prantsus kuningannaks kroonitud Anne’i «kuldse südame»

Nantes’i politsei teatel lõhkusid väärtusliku eseme vargad möödunud nädalalõpul muuseumi ühe akna, mille kaudu hoonesse pääsesid, teatab The Guardian.

Prantsusmaal Nantes'is asuv Dobrée muuseum FOTO: wikipedia.org

Hoolimata alarmi kohesest käivitumisest, õnnestus kurjategijatel põgeneda.

«Need vargad viisid kaasa objekti, mis on meie kõigi pärand ja suure ajaloolise väärtusega. Tegemist on ümarlaekaga, milles on Bretagne’i hertsoginna ja Prantsuse kuninganna Anne’i süda,» teatas nimetatud muuseumi omanikuks olev Loire-Atlantique departemangu juht Philippe Grosvalet.

Ta lisas, et kuninganna «kuldne süda» pääses Prantsuse revolutsiooni ajal 1789. aastal vaevu ülessulatamisest ja selle tõttu on se museaal veelgi hinnalisem.

Kuldset laegast peetakse filirgaanseks kunstiteoseks, sellel on kuninganna Anne’ile viitav tekst, laeka ülaosas on kuninganna kroon.

Anne de Bretagne'i süda sisaldav kuldne laegas FOTO: wikipedia.org

Nantes’i muuseumis on see «südamelaegas» olnud üle 130 aasta.

Nantes’i üks linnajuhtidest, Catherine Touchefeu pöördus meedia vahendusel varaste poole ja palus neil museaal tagasi tuua.

«Kui vargad lähtusid, et tegemist on vana kuldasjaga, siis peaksid nad saama aru, et nende kätte jõudnud 100 grammi kulda ei kaalu üles selle ajaloolist väärtust,» sõnas Touchefeu.

Kuninganna Anne suri 1514. aastal ja ta maeti teiste Prantsuse kroonitud peade matmispaika Pariisi Saint Denis basiilikasse. Kuid näitamaks, et ta on pärit Bretagne’ist ja ta süda kuulub sinna, pandi ta süda vastavalt tema soovile ta vanemate matmispaika, mis on Nantes’i karmeliitide klootris.

Prantsuse kuninga Louis XII ja Anne de Bretagne'i haud Pariis Saint Denis katedraalis FOTO: wikipedia.org

Anne de Bretagne (keskel) FOTO: wikipedia.org

Anne de Bretagne’i peeti ta eluajal Euroopa kõige rikkamaks naiseks, keda soovisid oma kaasaks mitmed kroonitud pead.

Anne’i isa, Bretagne’i hertsog François II, korraldas 1483. aastal oma tütre abielu Walesi printsi Edwardiga, kuid teismeline prints kadus. Oletatavalt lasi ta on, kuningas Richard III ta tappa.

Anne oli 1490 – 1491 abielus Püha Rooma keisri Maximillian I, kuid see abielu tühistati.

1491 abiellus ta Prantsus kuninga Charles VIII, saades kuninganna-abikaasaks. Kui Charles VIII suri 1498 ning aasta hiljem abiellus Anne järgmise Prantsuse kuninga Louis XII.

Prantsuse kuningas Charles VIII ja Anne de Bretagne FOTO: akg-images / J/Scanpix

Anne de Bretagne läks ajalukku sellega, et ta krooniti kaks korda Prantsuse kuningannaks.

Ajaloolistel andmetel oli Anne umbes 16 korda rase ning tal tekkisid paljudest rasedustest ja nurisünnitustest terviseprobleemid. Ta suri 9. jaanuaril 1514 kell 6.00 hommikul Blois’ lossis neerupuudulikkuse tagajärjel, olles vaid 36-aastane.

Anne de Bretagne FOTO: wikipedia.org