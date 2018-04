Kuidas Liis Lemsalu saavutab supersaleda taljejoone?

Kas niivõrd ahtakese talje omanik üldse midagi sööb? Või mõõdetakse iga paluke välja täpselt kaalu järgi? Liis on imselgelt sportlik kaunitar, sire ja lihaseline - on ta äkki üks nendest, kes süsivesikud oma menüüst välja jätnud?

Liis on väga keskonnasõbralik ja suure südamega artist, kes just eetilistel kaalutlustel ütleb ei vägivallale, vastutustundetule keskonna koormamisele ja sellest tulenevalt ka liha söömisele. Samuti ei kanna kaunitar karusnahku. Hooliv hoiak ulatub tema elustiilis toidulaualt palju kaugemale ning soov taljet hoida ei oma selles valikus vähimatki kaalu.

Mis siis Liisi saladus on? Vastus on ebapopulaarselt lihtne - ta mõtleb õigesti. Muidugi on geenidki helded olnud ning kogu elu sportlik elustiil annab head eeldused. Laval sadade silme all oleks siiski imelihtne oma kaalu pärast stressi minna, samuti on artisti elustiil hektiline ja regulaarne söömine väga keerukas. Liis püüab võtta asja võimalikult muretult.

Teadagi on moodsas maailmas nii fitnessist kui toitumisest vormitud tootlikud äriharud. Selle nimel nähakse ekstra vaeva, et inimesed kaugeneksid lihtsatest lahendustest, oleksid rahulolematud, ei usaldaks ennast ega oma keha. See on kellegi huvides ja sunnib tarbima. Tõde on aga lihtne - heas vormis inimene võib olla väga erinev ja kõik nad on tegelikult ideaalsed.