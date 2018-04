Täna on saates ka neljas kohtunik Olav Osolin . Kohtunikud vaidlesid mõiste retro tähenduse üle muusikas. Mihkel Raud imestas, kuidas 15 aastata vana Ronan Keatingu hitt on juba retro. Ines ootas tänasest retrovoorust lihtsalt sellist muusikat, mis talle endale väga meeldib.

Jennifer Marisse Cohen — Elvis Presley «Can’t Help Falling In Love»

Carlos Ukareda — Take That «Back For Good»

Merilin Mälk — Kiss «I Was Made For Loving You»

Rauno Gutman – Ronan Keating «When You Say Nothing At All»