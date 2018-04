Naine nõuab abikaasalt seksi eest raha

Anonüümseks jääda sooviv naine sõnas, et pärast seda kui ta avastas, et tema mees petab teda prostituudiga, tegi ta HIV-testi, et kindel olla, et ta ei ole suguhaigust saanud, ning depressioonist hakkas ta ka ennast vigastama, vahendab Mirror.

Aga sellele vaatamata otsustas 50ndates aastates naine advokaadist mehe tagasi võtta, kuid küsib nüüd mehelt seksi eest 40 naela - sama tariifi, mida mees viimased viis aastat prostituudile maksis.

Huvitaval kombel tegi naisele kõige rohkem haiget aga midagi muud. Ta nõuab bordellidelt, mis töötavad näiliselt kui spaad, et nende töötajatelt ei lubataks ainult ühe kliendiga magada. Asi nimelt selles, et naist riivas kõige rohkem asjaolu, et tema mees maga terve aeg ühe ja sama prostituudiga.

«Tõsiasi, et ta magas kogu aeg ühe inimesega, tõsiselt häirib mind. See teeb kõige rohkem haiget. Kui ta oleks erinevate naistega maganud, siis see teeks ikka haiget, aga ma suudaksin seda paremini aktsepteerida,» rääkis naine, keda kutsutakse meedias kui lihtsalt Sarah't.

30-aastat abielus olnud keskklassi paari abielu oli seni maani küllaltki idülliline. Sarah sõnas, et kuigi ta ei tea täpselt, kes see naine oli, kellega tema mees magas, siis ta kujutas ette, et tegu on küllaltki klassikalise välimusega naisega - pikad tumedad juuksed ja pruunid silmad, kannab odavat punast pesu.

Naine on enda mehe peale pahane, eriti veel selle pärast, kui palju enda isiklikku aega ta on sellesse suhtesse panustanud.

«Mul on lapsed. Ma olen küll mõni kilo üle enda ideaalkaalud, aga ma näen ikkagi kuradi hea Liverpooli särgis välja. Ma tean enda väärtust. Ma tean kõiki naisi, keda ta oleks võinud valida, sest mina olen kuldne standard. Piibel ütleb, et hea naine on väärt rohkem kui juveelid, sest ta hoiab end vaid oma mehele. Ma olen sellesse abielusse niivõrd palju investeerinud.»