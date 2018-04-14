Mehed, otsige enda säästud välja: litsakad vene kaksikud otsivad rikast meest, kes võib nendega teha, mida tahab

Kaasani linnas Venemaal elavad kaksikud Alina ja Adelya on vist küll iga mehe unistus. Kaks naist on end pannud nii-öelda turule, et leida rikas mees, kes nende eest hoolitseks. Selle eest lubavad nad mehel vastu nendega ükskõik, mida teha.
Alina ja Adelya elavad oma kodulinna piiravas vaesuses ning kuigi nad teenivad tooteid reklaamides igakuiset sissetulekut, siis ei ole 132 eurot nende jaoks kindlasti piisav.
Seega on nad otsustanud avalikult välja öelda, et nad tahavad leida rikast meest, kes nad Moskvasse ära viiks ning hoolitseks nende eest nii nagu nad tunnevad, et nad on ära teeninud.
Kaksikute sõnul ei ole neil mitte midagi abikaasa jagamise vastu, kuna nad on niigi juba kõike koos teinud.
В последнее время все больше поступает искренних добрых сообщений в Директ😍 Извините, что некоторым не успеваем отвечать🙏🏽но как же это приятно сидеть вечером и читать такие тёплые, неожиданные пожелания❤ Спасибо, наши хорошие, за внимание и уважение, которое проявляете🙌🏽 Всех ооочень любим, а в ответ желаем ещё большего счастья и удачи❤ . #близняшки #twins #kazan #казань #всегдарядом #всегдавместе #однахорошоадвелучше #twinstagram
А вы знали, что сегодня в разных странах мира отмечается праздник- День братьев и сестёр👯♀️... Как же нам повезло, что мы есть друг у друга🙈это непередаваемое ощущение присутствия в жизни самого близкого человека, такого родного, такого похожего☺️☺️ . #близняшки #twins #kazan #казань #всегдарядом #всегдавместе #однахорошоадвелучше #twinstagram
Многих людей хотелось бы спросить, и себя иногда: а почему вы думаете, что вас будут ждать? Вот столько времени, по столько раз, ждать и ждать, откуда у вас такая уверенность, что вы этого стоите? Что время, проведённое с вами, для кого то настолько бесценно, что он не найдёт чем заполнить вместо этого свою реальную жизнь? Знаете, даже самая большая любовь может закончиться, если всё время обманывать ожидания человека. А что уж говорить о дружбе, о работе? По-этому не заставляйте людей ждать. Это довольно противно, услышать в ответ "спасибо, не надо". Впрочем, ощущать внутри пустоту вместо надежды тоже не в кайф... Ph. @abdullazyanov 📷 For @angels_adelalinka 💕 . #близняшки #twins #kazan #казань #всегдарядом #всегдавместе #однахорошоадвелучше #twinstagram
Добрый день, дорогие❤ Советуем посетить интернет-магазин кальянов 💨💨💨: 🖇 www.amykazan.ru 📸 @amy_kalyan_kzn - 💯 страничка в инстаграм 👉 связь по WhatsApp, Telegram и Viber - taplink.cc/amy_kalyan_kzn ◽ Они предлагают самый 🔥 широкий ассортимент кальянов в Казани, от бюджетных до премиальных 🔝 моделей по самым низким ценам! ◽ Здесь представлены: 🇩🇪 Кальяны Amy Deluxe, 4-Star и 🇷🇺 Mattpear, Maklaud, Pandora, SoftSmoke и Mexanika 💥 Аксессуары (колбы и д.р) Осуществляется доставка ✈️ по Казани и РФ. ◽ #кальян #amydeluxe #mattpear #pandorahookah #maklaud #кальянказань #кальянуфа #казань #softsmoke #mexanikasmoke #близняшки #twins #kazan #казань #всегдарядом #всегдавместе #однахорошоадвелучше #twinstagram
Elu24 maksab vihje eest tasu!
Kui sul on intrigeerivat infot või skandaalne foto, siis edasta see palun:
vihje@elu24.ee või helista toimetuse numbril 666 2169.