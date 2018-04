Kelmikas saatejuht Liis Lemsalu hoiatas kohe lahingu alguses kutte: «Unustage oma fännitarid ja feim». Trafficu solist Silver Laas on end ette valmistanud vaid võiduks - kaotus on välistatud. Kas tema ülikiire kõnemaneer tuleb räppimisel pigem kasuks või kahjuks?

Immato räpil ülbelt, et Traffic oli hea bänd vaid koos Stig Rästaga. Ja soovitab Laasil uurida, äkki Stig annab mõne hea idee veel, sest muidu on täielik allakäik.

Laas lajatab Immatole: «Ma annan sulle sajalise, et lõpetaksid sa Elmari memmedel niiskeks ajamise.» Muusikast läks teema sujuvalt üle teineteise pruutide kallal normise peale.

«Legendide lahing» on lõbus saade, kus tuntud inimesed tögavad teineteist vastastikku vaimukaid riime räppides. Ehkki sõnad on tabavalt teravad, puudub igasugune pahatahtlikkus, sest tegelikult on lahingpaarid omavahel head sõbrad ja tuttavad.