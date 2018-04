Tarandist õhkub enesekindlust. Tänu suuremale elukogemusele peab ta ennast kindlaks favoriidiks. Samas peitub Vakras kogemustega kapiräppar, kes on julget sõnaseadmist jõuluvana ees varemgi harjutanud. Rainer Vakra mõnitab Indrek Tarandi ikoonilisi päikseprille: «See on Europarlament mitte «CIS: Miami»!»

Alati väljapeetud Indrek Tarand on seekord tuusa kärtspunasesse räppari dressipluusi riietatud ja nimetab Rainer Vakrat kumminukuks ning küsib lausa ilkudes: «Arvad, et see mis teed on päris asi?» Edasi lajatab ta Rainer Vakrale: «Sa teed poliitikat vaid selleks, et ajada seeliku alla kätt.»