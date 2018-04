Dave Benton: Vaimset vägivalda ei pea keegi taluma!

Ürituse korraldaja Raivo Juhanson sõnas ajalehele Pealinn antud intervjuus, et seminaril puudutatakse teemasid, millest meestel on keeruline rääkida. Näiteks tunded, seksuaalsus, spirituaalsus, empaatia ja haavatavus. Läbi kogemuste jagamise on seminari eesmärgiks luua paremat arusaamist, ühtsustunnet ja sügavamat armastust meeste ja naiste vahel.