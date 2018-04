Nõiapada keeb: tervendaja Antonina süüdistab superselgeltnägijat pettuses!

«Ma usaldasin liialt,» ütleb Antonina Kersna ja kirjeldab valusat kogemust ja pettumust seoses Anu Pahka-ga. Kersna väidab, Pahka raamat avaldab Stepanova mantraid enda omadena. Antonina tunneb neid sõnu täpselt, sest just tema oli see kes naisele raamatu kingituseks andis.

Antonina Kersna rääkis saatejuhtidele, et Anu Pahka varastas temalt ka idee Venemaa selgeltnägija Svami Daši Eestisse tuua. Antonina oli asjaajamistega juba alustust teinud, ka Švamiga isiklikult rääkinud, kuid Anu võttis plaanist kuuldes tegutsemise salaja üle. Anu on tehtust teadlik ja juhtunu osas erilist kahjutunnet ei oma. Öeldes, et selliste asjade jaoks on vaja olla õigel ajal õiges kohas. Sel korral oli seda Pahka.