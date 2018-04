Bändipoisid on tülis! Laas Immatole: ma annan sulle sajalise, et lõpetaksid sa Elmari memmedel niiskeks ajamise

Seekord lähevad räpilahingus vastamisi hõbekõrid, kes vallutanud üksteise võidu erinevaid Eesti suuremaid ja väiksemaid lavalaudu. Nüüd on mehed kokku saanud ühel laval, et maha pidada üks korralik räpilahing!

Õhus on pinget, sest kaotajaks ei taha jääda mitte keegi! Trafficu solist Silver Laas on end ette valmistanud vaid võiduks - kaotus on välistatud. Kas tema ülikiire kõnemaneer tuleb räppimisel pigem kasuks või kahjuks?