Üllatusi täis naine! Kiiruisutaja Saskia Alusalu osales Jaapani telesõus

Saskia Alusalu tunnistas eelmise nädala lõpus «Vikerhommikus», et läheb peagi Jaapanisse telesõusse. «Tähelepanu olümpia ajal oli päris palju, et jah... Vaatame, mis teisel pool maakera toimub,» sõnas kiiruisutaja.

Elu24 võttis Alusaluga ühendust, et uurida saate kohta pisut rohkem. «Saade on nüüdseks filmitud, aga eetris on see alles 14. mail,» sõnab ta.