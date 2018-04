Kas Lea Dali Lion on taas oma laste isaga koos?

Lea Liitmaa lähedased kinnitasid 2013. aastal, et üks peatükk Lea elus lõppes – tema kahe noorima lapse isa, trummar Silver Ulvik kolis oma asjadega Lea Merivälja majast välja, kirjutas Kroonika toona.

Näib aga, et nüüd on soojad kevadtuuled toonud endaga kaasa toredaid sündmusi – Silver ja Lea on ka mehe ja naisena taas koos, mida kinnitas Silveri avalikku Instagrami kontole üles laetud pilt, kus mehe õla tagant piilus välja ei keegi muu kui Lea! Pildi allkirjaks oli märgitud «armastus», vahendab värske Kroonika.