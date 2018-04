VIDEO: Õpi beatboxi! Eesti beatboxikuningas Cuba näitab trikke.

Saates «Legendide Lahing» on Eesti parim beatboxi äss Cuba kõige tähtsam mees - tema rütmid on iga sõnasõja aluseks. Tema poolt tulevad alati esimesed taktid ja siis alles liituvad riimid. Räpis on rütm ja rütmitunne kõige alus. Aga kes on see salapärane Cuba ise?