Saladus paljastatud: endise USA presidendi vend tappis enda raseda armukese

Juhtumit uurinud eridektektiiv sõnas Radar Online'i vahendusel, et 1969. aastal Chappaquiddick saares Massachusettis toimunud autoõnnestuse põhjustas just kuulsa poliitikudünastia noorim võsuke, et takistada sohilapse sündi.

Õnnetus toimus 18. juulil, mil siis veel senaatoril ametit pidanud Ted Kennedy põhjustas hoolimatusest autoõnnetuses, milles hukkus tema kaasreisja Mary Jo Kopechne.

Ted Kennedy tunnistuste kohaselt sõitis ta kogemata sillalt alla ning auto vajus kanalisse. Tema ronis autost välja ja ujus kaldale. Mari Jo jäi täiesti vee alla vajunud autosse ja uppus. Ted põgenes sündmuskohalt ja ei teatanud õnnetusest kümme tundi. Sukeldujad leidsid auto vaid mõned minutid pärast seda, kui Ted Kennedy oli sellest politseile teada andnud. Kennedy tunnistas, et põhjustas õnnetuse, mis põhjustas teisele inimesele raskeid vigastusi (loe: surma) ning sai selle eest kaks kuud tingimis.

Chappaquiddick intsidendist sai üleriiklik skandaal ning mõjutas tugevasti Ted Kennedy otsust kandideerida USA presidendiks aastatel 1972 ja 1976.

Kõik kolm venda ühel pildil: John F. Kennedy, Robert Kennedy, ja Ted Kennedy. FOTO: /AP

Mõned päevad enne seda, kui film sellest intsidendist esilinastub, teatas eridektektiiv, et Mary Jo oli rase. Naine tunnistas ka, et ta ei julgenud aastaid selle jutuga avalikuks tulla, kuna kartis, et Ted Kennedy käsilased jõuavad temani. Aga pärast seda kui endine senaator 2009. aastal ära suri, on ta saanud kergemini hingata.

Eridektektiiv paljastas veel ka, et uurimise käigus tuli välja, et Ted Kennedy ja Mary Jo ei olnud tol saatuslikul ööl autos kahekesi. Nendega oli ka David Powers, mees, kes aitas Kennedyd jamadest välja ning aitas John F. Kennedyl orgiaid korraldada.

Eridektektiiv ütles, et Ted sõitis Oldsmobile'iga, mille õnnetuses Mary Jo suri, ning David Powers oli nendega kaasas ja aitas asja hiljem kinni mätsida.

Salapärasel kombel ei tehtud Mary Jo'le autopsiat ning tema perekond mattis naise juba järgmisel päeval. Kuigi selle kohta infot ei ole, siis arvatavasti mõjuvõimsa perekond Kennedy sunnil.

Kuigi naisele autopsiat ei tehtud, siis lahkas maakonna koroner naise surnukeha ning avastas, et ta oli rase. Need andmed aga peideti ära ja said avalikuks vaid aastakümned hiljem.