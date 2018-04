Tuntud bänd avaldas loos, mis on osaliselt Tallinnas filmitud

Loo idee autoriks on Brainstormi basskitarrist Ingars Vilums. Inspiratsioon loo jaoks tuli kosmosest ning bänd otsustas oma loovust gravitatsioonireegleid testides laiendada. Katkendid uuest muusikavideost filmiti rahvusvahelises kosmosejaamas ja Roskosmose kosmonaut Sergey Ryazanskiy, kes oli filmimise ajal oma teisel kosmoseekspeditsioonil, on video peaosalise ja operaatori rollis, vahendab MENU .

Kui aga eestlastel on meelest läinud, miks see Läti bänd kuulus on, siis nendele meeldetuletuseks laul, millega esineti ka Eurovisioonil. Võistlus toimus 2001. aastal Taanis, kus hiljem krooniti võitjaks Tanel Padari ja Dave Bentoni esitatud «Everybody».