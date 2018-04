Valdo Randpere soovitus politsei abi vajavatele: minge Pirita teele, sealt leiate enam-vähem alati neli politseiautot

Topelt ei kärise ning mida rohkem seda uhkem. Valdo Ranpere, kes on noorematele inimestele ehk tuttav enda kuldset duetist koos Eda-Ines Ettiga, tuletas enda sotsiaalmeedia kanalis rahvale meelde, kui saamatud Eesti politseinikud võivad olla.

Tegu on ilmselgelt naljaga ning paljud sellest ka aru saavad. Need, kes ei saa, nendele meeldetuletuseks Valdo duett koos Eda-Ines Ettiga, mis peaks näitama, et Valdo suudab poliitikat muudest valdkondadest eemale hoida.