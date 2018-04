Galerii: Vaata, millised staarid astuvad areenile järgmises «Legendide lahingus»

Kui räpilavale astuvad poliitikud Indrek Tarand ja Rainer Vakra, võib olla kindel, et ees ootab tõeline poliitiline kisma. Tarandist õhkub enesekindlust. Tänu suuremale elukogemusele peab ta ennast kindlaks favoriidiks. Samas peitub Vakras kogemustega kapiräppar, kes on julget sõnaseadmist jõuluvana ees varemgi harjutanud. Milline poliitiline jõud jääb sel korral peale?

Teise paarina võtavad mõõtu ansambli Traffic esindaja Silver Laas ja bändi Shanon laulja Taavi Immato. Immatolt lubab mentor Põhja Korea räpisaate ajaloo kõige professionaalsemat esitust. Lauljat ennast see ootus ei heiduta, ta jääb endale omaselt rahulikuks. Seevastu on Silver Laas ennast ette valmistanud võiduks – kaotus on välistatud! Kas tema ülikiire kõnemaneer tuleb räppimisel pigem kasuks või kahjuks?