Video: Mariah Carey teatel on ta bipolaarne

Bipolaarne häire on psüühikahäire, mille puhul vaheldub kõrgenenud meeleolu, aktiivsuse ja energiaga periood depressiivse perioodiga, mil on meeleolu, aktiivsuse ja energia langus, teatab The Guardian.

48-aastane lauljanna sai bipolaarse häire diagnoosi 2001. aastal pärast sügavasse depressiooni langemist.

Mariah Carey FOTO: Jordan Strauss/AP/SCANPIX

«Ma ei otsinud kohe ravivõimalusi ja elasin mitu aastat kuristiku serval, mu lauljakarjäär ja eraelulised suhted lõppesid krahhiga. Nüüdseks olen saanud ravi ja minu seisund on paranenud. Ma kartsin ravile minna, sest ei soovinud saada «hullu» tiitlit,» sõnas staar.

Ta lisas, et veel mõned aastad tagasi elas ta suhtelises isolatsioonis, kuna kartis, et meedia saab ta haiguse jälile.

«Lõpuks osutus see koorem minu jaoks liiga raskeks ja ma otsustasin, et vajan abi. Sain seda ja ümbritsesin end positiivsete inimestega. Hakkasin taas laule kirjutama,» teatas lauljanna.

Mariah Careyl on 18 pala, mis on olnud muusikaedetabelite eesotsas ning ta plaate on maailmas müüdud üle 200 miljoni.

Carey teatel diagnoositi tal II tüüpi bipolaarne häire, millele on iseloomulik hüpomaania ja sügav depressioon.

Hüpomaania väljendub kõrgenenud meeleolus ja aktiivsuses, kuid see ei ole nii intensiivne kui maania puhul. Hüpomaania episood võib kesta vähemalt neli päeva.

Hüpomaania perioodil ilmneb vähemalt kolm maania süptomit, kuid psühhootilisi sümptomeid ei esine. Hüpomaania perioodis olevat inimesed on keskmisest produktiivsemad, võides olla pikka aega söömata ja magamata.

Depressiooniperioodil tekib meeleolu langus, väheneb energia, tegutsemis- ja suhtlusvajadus.

Carey sõnul on meeleolude vahel pendeldamine väga kurnav.

«Meeleolu madalseisu ajal tunnen end maailmast eraldatuna ja kurvana, süüdistan end paljudes asjades. Vahel mõtlen, et mu karjäär läheb allamäge. Ravi saades on meeleolulangused olnud kergemad,» selgitas staar.

Carey sõnul tuli ta oma haigusega nüüd kapist välja, kuna ta ei häbene enam seda.

«Inimesi ei tohiks sildistada, kui neil on üks või teine haigus ning neile ei tohiks ka selga keerata. Minu seisukoht on, et kellelegi ei tohi näpuga näidata, ma ei sildista sind ja sina ära sildista mind,» lisas Carey.