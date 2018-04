Video: vähihaigust teeselnud ja raha saanud austraallanna läheb trellide taha

«Talle andsid raha inimesed, kelle töö on raske ja kellele elatis ei tule kergelt. Nad andsid, mis neil anda oli, kuid see naine hävitas paljudel usu aususse,» teatas Starvaggi.

Dickensoni advokaadi Beverley Lindsay arvates ei ole ta klient vanglakaristust ära teeninud, kuna tegemist on noore naisega, kellel elu on alles ees ja vanglas olemine võib ta tulevikuplaanidele kriipsu peale tõmmata.

Advokaat võrdles Dickensoni juhtumit terviseblogija Belle Gibsoni juhtumiga, kes sai samuti raha valetamisega. See naine teatas oma blogis, et tal on ajukasvaja, kuid see paranes alternatiivmeditsiini abil.