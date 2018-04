Eesti kuulsuste patune pool ehk armuafäärid, mis raputasid avalikkust

Eesti äridelegatsioon, kes külastas Malaisiat, sattus ahistamisskandaali. Endine peaminister ja tänane riigikogu aseesimees Taavi Rõivas ning Eesti äridelegatsioon, kes külastas Malaisiat ja Singapuri, korraldasid Malaisias peo, kust ei puudunud ei ahistamised ega basseini lükkamised. Rõivas võtab süü avalikult osaliselt omaks. Taavi Rõiva kinnitas toona, et kõige põhjalikumad selgitused tuli anda siiski oma abikaasale. «Et kogu ebatäiulikkuses on Luisa mu kõrval, see näitab, et ta on liiga hea naine ja ma ei ole teda välja teeninud. Fakt on, et sellist uudistelaviini ei taha ükski perekond oma ellu,» lausus mees.