Ta tegi seda jälle! Supermodell Emily Ratajkowski välgutas paljaid rindu

Emily Ratajkowski on ameerika modell ja näitlejanna, kelle tähelend algas 2013. aastal, kui ta osales muusik Robin Thicke'i muusikavideos «Blurred lines». Kuigi lugu oli väga edukas, tekitas see ka suure pahameeletormi, sest laulu sisu peeti väga seksistlikuks.

Ratajkowski on naiste terviseprobleemide eest kõneleja ja toetab naiste õigust oma seksuaalsust väljendada. Ratajkowski peab end ka feministiks, ent seda väidet on nii toetatud kui vaidlustatud.

Võib-olla seetõttu lisabki naine sotsiaalmeediasse endast paljastavaid pilte, et rõhuda oma seksuaalsusele ja feministlikele vaadetele ning tekitada kõneainet.

Eks seda teab vaid Ratajkowski ise, ent tema viimane postitus sotsiaalmeediasse võtab sõnatuks küll ja paneb naisele vaid kaasa elama: go for it, sister! (Lase käia, õeke!)