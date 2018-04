Saksa miljardär jäi mäetõstukist väljudes kadunuks

58-aastast ärimeest nähti viimati Itaalia-Šveitsi piiril Klein Matternhorni mäel 3800 meetri kõrgusel, kus ta mäetõstukist väljus ja mobiiltelefoni kasutas, teatab AFP.

Karl-Erivan Haub FOTO: imago stock&people/imago/sepp spiegl/Scanpix

Haubi pere ja sõprade sõnul on ta kogenud mäesuusataja ja mägironija, kes läks möödunud nädalalõpu varahommikul üksinda võistluseks treenima.

Pere teatas politseile ta kadumisest, kui ta ei olnud 7. aprillil kell 16.00 kohaliku aja järgi Zermatti hotelli tagasi jõudnud.

Mäepäästjad käivitasid Haubi otsingud, mida on raskendanud halvad ilmaolud, udu, lumesadu ja lumelaviinioht.

«Meil puuduvad andmed, kus ta olla võib. Teada on, et Haub lahkus liftist Klein Matterhornil ja ta on üksinda. Võimalik, et ta kukkus mõnda mäel olevasse lõhesse,» teatas Itaalia Aosta oru mäepäästemeeskonna juht Adriano Favre.

Klein Matternhorn FOTO: wikipedia.org

Favre sõnul jätkatakse Haubi otsinguid, kuid ta elusana leidmise võimalus kahaneb iga päevaga.

«Minu vend on väga kogenud mägironija ja mäesuusataja. Kuigi ta kadus juba mõnda aega tagasi, ei ole me lootust kaotanud, et ta on elus,» teatas kadunud mehe vend Christian Haub.

Haub on osalenud aastaid Saksa kaitseväe korraldatud Patrouille’ suusa- ja mägironimisvõistlusel. Ta oli enne kadumist selleks treenimas.

Tengelmann grupile kuulub Saksamaal mitu kauplusteketti ja teisi firmasid. Majandusväljaande Forbes andmetel on Haubi perekond maailmas oma rikkuselt 265., Saksamaal aga 20.

Haub on abielus, tal on kaks last.