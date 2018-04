Daniel Craig kinnitas veel kord, et 25. Bond on ta viimane 007 film

Craig kinnitas, et ta järgmine film on 25. Bond, mille tegemine on käivitatud ja arvatavalt näeb selles filmis teda viimast korda 007 rollis, teatab express.co.uk.

Daniel Craig James Bondina filmis «Skyfall» FOTO: Francois Duhamel/AP/Scanpix

Reporter küsis Craigilt, kas uue Bondi-filmi režissöör on Danny Boyle, kuid staar ei kinnitanud seda, öeldes vaid, et eks paistab.

Craig ei andnud mitte ühtegi vihjet, milline on uue filmi sisu ja millega ta tegelaskuju seal hakkama saab. Ta ütles vaid, et uus Bond on «pöördeline».

Daniel Craig FOTO: Dennis Van Tine/imago/Future Image/Scanpix

Mõni aeg tagasi oli Craig külaliseks USA jutusaates «The Late Show with Stephen Colbert», kus ta rääkis ka 25. Bondi filmist.

Colbert küsis Craigilt: «See on sinu viimane Bond? Võimalik, et sinuga tuleb veel üks Bondi film?»

Näitleja vastas: «Ei, 25. film on viimane. Pärast seda kavatsen minna hoopis teistele radadele.» Ta ei täpsustanud, mida ta sellega silmas pidas.

Hollywoodi allika teatel on uues Bondi filmis tagasi kolmik Ralph Fiennes (M), Naomie Harris (Moneypenny) ja Ben Wishaw (Q).

Kinnitamata andmetel saab Bond uues filmis vastaseks naiskurikaela, kes talle armu ei anna.

Daniel Craig FOTO: FABRIZIO BENSCH/REUTERS/Scanpix

Hollywoodi telgitagustes liiguvad jutud, et Craigi tegelaskuju leiab selle naise läbi lõpu ja juba filmi viimastes kaadrites astub esile Bondi mantlipärija.

Daniel Craig FOTO: Matt Crossick/PA Wire/Press Association Images/Scanpix

Spekuleeritakse, et uus Bond on kas tumedanahaline või hoopis naine.

Craig tegi oma debüüdi James Bondina 2006. aastal režissöör Martin Campbelli filmis «Casino Royale» ja ta seni viimane Bondi roll oli režissöör Sam Mendesi käe all 2015. aastal valminud filmis «Spectre».

Daniel Craig ja Eva Green filmis «Casino Royale» FOTO: Jay Maidment/AP/Scanpix

Kuigi «Spectre» vaatajatele meeldis, ei meeldinud see kriitikutele ja selle kassatulu jäi üsna väikseks, kuigi eelarve oli kolossaalne, 245 miljonit dollarit.

Kaader filmist «Spectre». Pildil Daniel Craig James Bondina FOTO: Jonathan Olley/AP/Scanpix

Alates 19. Bondi filmist «The World is Not Enough» on stsenaristideks olnud Neal Purvis ja Robert Wade, seniste teadete kohaselt kirjutavad nad ka 25. Bondi filmi stsenaariumi.

Kinnitamata andmetel on uue filmi režissöör Danny Boyle, kes väidetavalt eelistab «Trainspottingi» stsenaristi John Hodge’i stsenaariumit, mitte Purvise ja Wade’i oma.