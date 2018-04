Kes armastas napsu, kes jumalat, kes sudokut: rekordvanurid jagavad oma kogemusi sellest, kuidas kaua elada

Gerntoloogid on mitmel korral uurinud, mis oli kogu elu Arles’is elanud Calment pikaealisuse saladus. Uurimine näitas, et prantslanna pere teised liikmed elasid samuti üsna vanaks, isa 93-aastaseks, ema 86-aastaseks ja vend 97-aastaseks. Seega oli pikaealisus osaliselt geenides. Calment' ise on öelnud, et teda hoidis hoolimata mehe, lapse ja lapselapse varajase kaotuse tõttu elus uudishimu, et mida elu talle veel toob.