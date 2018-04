Uskumatu, aga televaatajad on rajust seksist väsinud: BBC lõpetab sarja «Versailles» tootmise

«Versailles» draamasarja puhul on tegu ühe BBC kõige vürtsikama saatega, kus ei hoita end tagasi: eetris on olnud nii raju seks vannis, kui ka kaheümne nelja õukondlasega orgia.

Kuuma sarja ootab aga enneaegne kulminatsioon: sarja algne tootja Prantsusmaalt, Canal Plus tõmbas pistiku seinast, põhjuseks reitingute järsk langus, mida ei suudetud päästa ka erootiliste kaadrite ning 21 miljoni suuruse eelarvega.

The Sun'i allika sõnul oli «Versailles» sarja ära ostmine BBC-i jaoks väga suur ja tähtis otsus. Eriti veel seetõttu, et sarjas on rohkelt täielikku alastus ning seksi.

Allika sõnul meeldis see esialgu telekanali vaatajatele, ent aja jooksul märkas BBC, et sarja reiting langeb pidevalt ning asi kulmineerus sellega, et sarjal oli vaid miljon vaatajat. Põhjuseks võib pidada lugematuid seksistseene ning rohket alastust.

Telekanal usub, et «Versailles» on oma aja ära elanud ning uut hooaega oodata ei ole. Seda kinnitab ka Canal Plus'i programmijuht Fabrice de la Patelliere, kelle sõnul on suvel algav hooaeg draamasarja viimane. Vaatamata järsule lõpule nimetas mees sarja tegemist «metsikult ambitsioonikaks reisiks».