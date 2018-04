Video: miks Mark Zuckerberg istus kongressis grillimise ajal padjal?

Reporterid panid tähele, et Zuckerberg istus aru andmise ajal nahktoolil, millele oli veel pandud paks nahaga kaetud neljakandiline padi. Oletatakse, et ta tahtis oma 170-sentimeetrise kasvu juures istudes pikem välja paista, mitte sügavasse nahktooli vajuda ja laua varju jääda.

Skandaal sai alguse sellest, et Facebook võimaldas juurdepääsu konsultatsioonifirmale Cambridge Analytica oma kasutajate andmetele nagu nende elukoht, haridustee, poliitilised eelistused ja palju muud. Nende põhjalt tehti rakendus This is Your Digital Life, mida laeti alla sadu tuhandeid kordi. Allalaadijate kaudu pääsesid analüütikud Facebooki kasutajate sõprade andmete juurde, saades infot miljonite inimeste kohta.