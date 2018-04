Monaco politsei konfiskeeris ilukonverentsilt platsentaga ilutooteid

Monaco politsei ja prokuratuur uurib, kuidas keelatud ilutooted jõudsid Monacosse ja kellele neid müüdi, teatab The Guardian.

Prantsuse päevaleht Nice-Matin oli esimene, mille reporterid panid ilukonverentsil tähele Jaapani kosmeetikafirma Japan Bio Products Company (JBP) kreeme ja teisi ilutooteid, millel oli märgitud, et need sisaldavad inimplatsenta ekstrakti.

Naine panemas kreemi näole. Pilt on illustreeriv FOTO: Leung Cho Pan/PantherMedia / Leung Cho Pan/Scanpix

Kreemide seas oli näiteks vananemisvastane kreem Curacen Essence, mis väidetavalt noorendab kohselt rakke, andes kena heleda ja särava naha.

Kui ajakirjanikud küsisid, kas sellise toote müük on Euroopas lubatud, said nad JBP esindajalt jaatava vastuse. Ta lisas, et nende ilutoodetes olev platsenta on pärit vabatahtlikelt jaapanlannadest doonoritelt.

JBP tootetutvustuse kohaselt kasutasid platsentat iluravivahendina nii Vana-Egiptuse kuninganna Kleopatra kui Prantsuse 18. sajandi kuninganna Marie-Antoinette.

Platsentadoonorid läbisid HIV, hepatiidi ja süüfilise testi. Lisaks kinnitasid kõik platsentadoonorist jaapanlannad, et nad ei ole olnud alates 1980. aastast mitte rohkem kui ühe päeva välismaal.

Jaapanis on platsentaga ilutooted ja toidulisandid ametlikult lubatud.

Euroopa Liidu seaduste järgi on inimesest pärit bioloogiliste ainete müük keelatud. See kehtib ka Monacos, mis ei ole ELi liige.

«Jaapanlased pakkusid ilukonverentsil erinevaid tooteid, mis sisaldavad inimplatsentat. Nende väite kohaselt aitab platsenta taastada nooruslikku välimust ja annab hea tervise. Tegelikult ei ole kuskil tõestatud, et platsental on selline mõju . ELis on inimkehast pärit ainete kasutamine kreemides ja teistes kosmeetikatoodetes keelatud,» teatas Monaco tervishoiuministeeriumi esindaja Alexandre Bordero.

Ilukonverentsi külastanud reporterite teatel küsiti seal juba väga väikese kreemipurgi, milles oli platsentaekstraktiga kreem, eest 80 eurot.

Naine kreemiga. Pilt on illustreeriv FOTO: Dmitriy Melnikov/PantherMedia / Dmitriy Melnikov/Scanpix

Monaco politsei läks pärast Nice-Matinis artikli ilmumist konverentsile, kus konfiskeeris 2300 ebaseaduslikku ilutoodet.

Uurimine näitas, et keelatud kreemid ja teised tooted jõudsid Monacosse läbi Prantsusmaa Orly lennujaama, kuhu Jaapani kosmeetikafirma esindajad saabusid. Lisaks ei olnud jaapanlased ilutooteid deklareerinud väites, et kaasa toodud kastides on ilukonverentsi flaierid ja brošüürid.

Monaco tervishoiuministeeriumi esindaja Bordero teatel ei tohi Jaapani firma JBP Monacos enam oma tooteid müüa ega sealsetel ilukonverentsidel osaleda. Võimalik, et Jaapani firma vastu minnakse kohtusse.

JBP teatel on nad maailmas juhtiv platsental põhinevaid ilutooteid valmistav firma, mis müüb oma tooteid kogu maailma.

Monaco Vürstiriik (prantsuse keeles Principauté de Monaco; monegaski keeles Principatu de Munegu) on linnriik, mis asub Vahemere ja Prantsusmaa vahel Prantsuse Rivieral (Côte d'Azur). Monaco on pindala on 2,02 ruutkilomeetrit, olles kõige tihedamini asustatud riik maailmas.

Monaco on tuntud nii oma kasiinode kui selle poolest, et seal ei pea eraisikud maksma tulumaksu.

Monaco FOTO: Andreas Jung/PantherMedia / Andreas Jung/Scanpix

Platsenta ehk emakook on emakalimaskesta ja lootekesti ühendav elund, mille kaudu lootel arenevad üsaväliseks eluks vajalikud füsioloogilis-anatoomilised funktsioonid ja vastavad organid nagu toitumis-, hingamis-, sisenõristus- ja erituselundid jm.