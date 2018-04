Superstaari Jaagup esitab koos koolikaaslastega Nõukaaja estraadimuusikat

«Armastan muusikat, esinemist, sest see annab mulle vabaduse ning võimaluse ennast väljendada. Usun, et mul on potentsiaali. Kirjutan ise lugusid, salvestan ja mängin need sisse oma kodustuudios. Juhendan oma muusikavideovõtteid ning monteerin need ka ise. Mängin mitmeid pille, olen töökas ja julge esineja. Naudin muusikat!» on Jaagup Tuisk öelnud.