Transvestiidi meigist tagumikuimplantaatideni - Eesti naiste Kardashiani-hullusel ei ole piire

Võib-olla pole paljud meist endile teadustanud, miks kontuurimisest ja joonistatud kulmudest on saanud tänavaid vallutanud moeröögatus. Selle taga on naiste südametemurdja Kim Kardashian - Ameerikast pärit modell, näitleja ja kuulsa räppari Kanye Westi abikaasa. Instagrammis jälgivad teda miljonid ning paljud naised üritavad kopeerida tema välimust.

Kim Kardashian ja Kanye West FOTO: Scanpix

«Näoküpsetamine, ma arvan, et see sai alguse transvestiitide meigist,» ütleb meigikunstnik Jana Boberg Radarile. Võrdlused transvestiitide jumestusega, millest kirjutatakse ka Internetis, ei olegi nii kohatud. «Nemad esinevad laval, seal on prožektorid, nad tantsivad ja laulavad. See on selline «liivakoti tehnika», et nahk ei hakkaks rasu välja laskma, ta nagu küpsetab selle puudri näo külge kinni,» selgitab jumestaja.

Enda ilu turundamiseks kasutavad kõik meie tänavaküsitlusel osalenud maailma iludused Instagrammi. Kui sind jälgib üle saja miljoni inimese, siis peab foto ikkagi ilus olema. Vaatades Kim Kardashiani sotsiaalvõrgustiku pilte ilu- ja moefotograafi koos Maksim Toomega, torkab viimasele silma see fakt, et suurtes riikides on tavapärane, et Instagrammi staaridest teevad tegelikult fotod profifotograafid, mitte nemad ise. «Ma arvan, et tal on koristaja või kokk või keegi, kes elab temaga koos ja pildistab kui tal vaja on,» räägib Maksim.

Kim Kardashian FOTO: Scanpix

Nendele, kes otsivad kiiremat ja lihtsamat efekti, pakutakse internetipoes spetsiaalseid aluspükse nimega Booty Booster. Need maksavad 27 eurot ja on ka näha nende mõju tagumiku vormimisele. Ilukirurg Olavi Vasar näitab Radarile, kuidas tehniliselt implantaate tagumikku paigaldatakse.Loomulikult võib alati midagi nihu minna. «On variandid, kus on see naha alla pandud ja see protees on seal ringlema hakkanud,» räägib Olavi Vasar.