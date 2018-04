Kas Laura läheb vangi? Menusarjas «Padjaklubi» lahvatab seksiskandaal

«Padjaklubi» tüdrukud on jälle tagasi ühe katuse all. Tüdrukud püüavad neljakesi Maria pisikest korterit jagada ning olmemured- ja tülid on paratamatud. Kuid seltsis on ju segasem, mis tähendab seda, et tüdrukutel saab ka nalja lausa neljakordselt! Maria püüab välja selgitada, miks Kristina maalt linna põgenes.