Kuningakoja allikas: Harry ja Meghani suhte kestmajäämine sõltub naise kohanemisvõimest

Kuningakoja allika sõnul on Harry ja ta kihlatu suhe praegu tugev, kuid pärast abiellumist sõltub suhte kestmajäämine sellest, kui tugev, vastupidav, kohanemisvõimeline ja paindlik Meghan on.

«Olen Meghani fänn, sest ta on toonud õukonda uut ja värsket. Loodan, et ta suudab pidada vastu avalikkuse uudishimule ja survele, millega ta peab uue pereliikmena harjuma. Meghan saab oma erasekretäri ja tal tuleb avalikkuses kõnesid pidada. Avalikel sündmustel üles astumised on üsna rutiinsed ja talle kui näitlejannale võib see millalgi igavaks osutuda, sest roll ei muutu,» selgitas allikas.