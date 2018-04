Kas suudad seda uskuda? Telesaatejuhi naine sünnitas nende kortermaja koridoris

44-aastane saatejuht tervitas oma teist last, poega Axel Strahli pühapäeval ning vaid päev hiljem rääkis ta oma telesaate publikule lummava loo sellest, kuidas nende pesamuna sündis.

Meyers, kellel on ka 2-aastane poeg Ashe Olsen, rääkis, kuidas tema vastsündinud poeg Axel ei suutnud oma debüüdiga oodata, kuniks vanemad haiglasse jõuavad ning otsustas sündida nende New Yorgi korteri koridoris.

Samuti tänas saatejuht New Yorgi politseiosakonda ja kõiki naabreid, kes olid sünnituse juures abiks. Ka kirjeldas saatejuht publikule oma kõne häirekeskusele. «Me saame lapse, me saame lapse... Me saime lapse!»