Samasoolises suhtes olemisel veel üks pluss: kaks abieluettepanekut!

Gigi Gorgeous, kes sattus avalikkuse tähelepanu alla esmalt oma youtube-i kanalil, mida alustas nüüdseks juba 10-aastat tagasi, olles siis veel Gregory. Kanalil on ta avaldanud mitmeid emotsionaalseid videosid, mis illustreerivad kõnekalt noore inimese valulikku teekonda enda identiteedi leidmiseni.

Esmalt avaldas, siis end veel mehena identifitseerinud Gregory, et on gei, millele peagi järgnes julge videoavaldus, kus paljastas enda transsoolisuse. Seejärel algas raske sisemine ja välimine muutumine naiseks. Mitmeid protseduure ja operatsioone läbinuna alustas ta avalikku suhet mehega, kellega koos tervislikku eluviisi ja trennivideosid propageeriti. Ei läinud kaua kui suhe purunes ja naine tunnistas end olevat hoopis lesbi.

Nüüdseks 3-aastat armuõnne nautinud naine astus suhtesse Getty-de nafta-impeeriumi järeltulija ja modelli Nats Getty-ga. Getty-de perekonna varandus on hinnatud umbes viiele biljonile dollarile, seega võivad nii Natalia kui tema vend August muretult elu ja selle parimad palasid nautida.



1. märstil teatas õnnelik paar oma kihlumisest. Oma youtube-i kanalil avaldas Gigi ka romantilise ja ekstravagantsetest ettevõtmistest tulvil kihlusvideo. Nat oli planeerinud tiheda päeva, millest ei puudnud ka privaatne helikopterisõit, luksuslik õhtusöök ja loomulikult abieluettepanek perekonna uhke lossi-mõõtu mõisa aias.

8. aprillil toimunud kihluspeol, sõprade ja lähedaste seltsis otsustas Gigi, et nüüd on tema kord kallima kätt paluda. Üleni valgesse riietatud naine laskus pealtvaatajate hõisete saatel põlvili ja avas sõrmusekarbi: «Kas abielluksid minuga, kallis?»

Usume, et vastus küsimusele ei tulnud üllatusena, kuid armas žest sellegipoolest.

Küsimusele kas kahe abieluettepaneku tegemine samasoolises suhtes on tavaline, vastab Eesti LGBT ühingu Juhataja Kristel Rannaäär, et see kas ja kuidas keegi abieluettepanekut teeb ei pruugi sõltuda seksuaalsest sättumusest või sooidentiteedist.

«Initsiatiiv abielluda ei pruugi ka heteropaaril tulla tingimata mehelt,» lisades, et ka naise enda tutvusringkonnas on inimesi kelle puhul abieluotsus sünnib näiteks lapseootuse tulemusel. «Mõnedel LGBT+ inimestel võivad olla pisut vabamad arusaamad soorollidest, seetõttu on variatiivsust ehk rohkem.» Veel kirjeldab Kristel naljakat seika oma tuttavate seast, kus mõlemad naised plaanisid abieluttepanekut ning palusid selle tegemisel abi ühiselt tuttavalt. Tollel oli siis päris keeruline end kummalegi mitte sisse rääkida.»